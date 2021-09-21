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Замминистра: В ходе 30-летней оккупации экологии Азербайджана нанесен значительный ущерб

Замминистра: В ходе 30-летней оккупации экологии Азербайджана нанесен значительный ущерб "В ходе почти 30-летней оккупации экологии Азербайджана был нанесен значительный ущерб. Азербайджан работает над восстановлением экологии на освобожденных территориях".
Карабах
21 сентября 2021 г. 10:34
Замминистра: В ходе 30-летней оккупации экологии Азербайджана нанесен значительный ущерб
Вугар Керимов

"В ходе почти 30-летней оккупации экологии Азербайджана, экосистеме и биоразнообразию региона был нанесен значительный ущерб. Азербайджан работает над восстановлением экологии на освобожденных территориях".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов на мероприятии "Состояние окружающей среды и природных ресурсов в Восточном Зангезуре и Карабахской экономической зоне Азербайджана" в Университете ADA.

По его словам, более половины лесов на этих землях были уничтожены в ходе оккупации, они вырубались для использования в различных целях, что привело к вымиранию представителей флоры и фауны этой зоны, в том числе редких видов, внесенных в Красную книгу. За годы оккупации более 100 тысяч гектаров леса были целенаправленно подожжены и уничтожены в пожарах, что также негативно сказалась на экосистеме.

Кроме того, Армения годами загрязняла промышленными отходами и тяжелыми металлами трансграничную реку Охчучай: "Азербайджан является участником международных конвенций по экологии. Ряду международных организаций была представлена информация об экологических проблемах региона в этой связи, однако пока ответа не последовало".

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Версия на английском языке Deputy minister: During 30-year occupation, Azerbaijan’s ecology suffered damage

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