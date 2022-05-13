Замминистра Турции: Азербайджан восстановит прежний облик Карабаха

Мы рады собраться здесь, в Культурном центре имени Ататюрка, чтобы ознакомиться с выставкой картин нашего дорогого художника Нигяр Аббасбейли под названием "Наследие Карабаха". Эта выставка проводится при поддержке Министерства культуры Азербайджана и Мин

Мы рады собраться здесь, в Культурном центре имени Ататюрка, чтобы ознакомиться с выставкой картин нашего дорогого художника Нигяр Аббасбейли под названием "Наследие Карабаха". Эта выставка проводится при поддержке Министерства культуры Азербайджана и Министерства культуры и туризма Турции. Любители искусства смогут насладиться пейзажами Карабаха и Шуши, красоту которых так мастерски передала в своих полотнах Нигяр Аббасбейли".

Об этом местному бюро Report заявила заместитель министра культуры и туризма Турции Озгюль Озкан Явуз.

"Армянские вандалы совершили в Карабахе большие преступления против культурного наследия, памятников архитектуры и истории: "Но мы верим, что Азербайджан с его богатым историческим прошлым, древней культурой восстановит прежний облик Карабаха и этот регион станет еще лучше, чем прежде. Наша же страна, соответствующие структуры заинтересованы во всех формах сотрудничества по этому вопросу", отметила Озгюль Озкан.