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Замминистра: Российско-турецкий центр в Агдаме - хороший пример сотрудничества

Замминистра: Российско-турецкий центр в Агдаме - хороший пример сотрудничества "Наше взаимодействие с Анкарой в регионе по военной линии выстраивается в рамках действующего в Агдамском районе центра"
Карабах
10 февраля 2021 г. 13:17
Замминистра: Российско-турецкий центр в Агдаме - хороший пример сотрудничества
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Российско-турецкий центр по мониторингу в Карабахе является хорошим примером совместных усилий по нормализации обстановки в регионе.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Наше взаимодействие с Анкарой в регионе по военной линии выстраивается в рамках действующего в Агдамском районе с 30 января Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Рассматриваем открытие такого центра в качестве хорошего примера совместных усилий, направленных на нормализацию обстановки в регионе", - заявил замминистра.

Комментируя вопрос о роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ в постконфликтный период, А. Руденко отметил, что их деятельность должна быть продолжена: "Сейчас Минская группа ОБСЕ, ее сопредседатели могли бы проявить активность в вопросах укрепления мер доверия между армянами и азербайджанцами. Развитие диалога в рамках гражданского общества будет способствовать общему оздоровлению ситуации в регионе и созданию предпосылок для дальнейших шагов на политическом треке".

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısının müavini: "Ağdamdakı Türkiyə-Rusiya Birgə Monitorinq Mərkəzi çox yaxşı nümunədir"

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