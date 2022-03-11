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Замминистра: Мы готовы начать процесс делимитации границ с Арменией без всяких условий

Замминистра: Мы готовы начать процесс делимитации границ с Арменией без всяких условий "Мы готовы начать процесс делимитации границ с Арменией без всяких условий".
Карабах
11 марта 2022 г. 19:39
Замминистра: Мы готовы начать процесс делимитации границ с Арменией без всяких условий

"Мы готовы начать процесс делимитации границ с Арменией без всяких условий".

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"Позиция правительства Азербайджана по данному вопросу известна. Естественно, все зависит от политической воли властей Армении. Если они проявят политическую волю, мы готовы закрыть страницу истории конфликта. От этого зависит и заключение мирного договора в будущем. Армянский народ также хочет мира. Но для этого, как я уже говорил, должна быть политическая воля", - сказал замминистра.

"Мы выступаем за открытие коммуникаций, полную реализацию трехсторонних заявлений. Если этого не произойдет, будут задержки в нормализации отношений", - добавил Х.Халафов.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Ermənistanla heç bir qeyd-şərt olmadan delimitasiya prosesinə başlamağa hazırıq"

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