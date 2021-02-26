Замир Исаев: Трагедия азербайджанского народа – трагедия евреев Азербайджана

"Пурим - один из самых важных дней в истории еврейского народа. Это день, когда евреи 2500 лет назад чудесным образом спаслись от смертельной опасности. В этом году Пурим совпал с Днем памяти жертв геноцида азербайджанцев в Ходжалы"

"Пурим - один из самых важных дней в истории еврейского народа. Это день, когда евреи 2 500 лет назад чудесным образом спаслись от смертельной опасности. В этом году Пурим совпал с Днем памяти жертв геноцида азербайджанцев в Ходжалы".

Как передает Report, об этом "СТМЭГИ" сказал директор бакинской еврейской школы №46, заместитель главы азербайджанского филиала еврейской организации «Ваад ле-ацала» раввин Замир Исаев.

По его словам, к сожалению, невинные жертвы Ходжалинской трагедии 26 февраля 1992 года не смогли спастись от рук армянских палачей.

"Жестокое убийство 613 ни в чем неповинных детей, женщин, стариков, безоружных мужчин, никакой военной целесообразностью продиктовано, естественно, не было. Это был заранее продуманный план. Осуществление данного плана по убийству жителей Ходжалы диктовалось, во-первых, ненавистью армян к азербайджанцам на национальной почве.

Во-вторых, преследовалась цель напугать безоружных азербайджанцев, гражданское население территорий, подвергаемых оккупации, вынуждая его тем самым покидать свои земли. Этим армянские бандформирования облегчали себе работу по захвату еще больших территорий.

Параллельно осуществлялась старинная мечта мирового армянства - осуществление политики этнических чисток против народов Кавказа с целью создания в последующем "великой Армении от моря до моря". Но время показало, что это всего лишь мечта, фантазия армянских политиков", - отметил З.Исаев.

Евреи Азербайджана являются такими же гражданами Азербайджана, как и все представители национального меньшинства, проживающие на территории страны, отметил раввин.

"Трагедия азербайджанского народа – это трагедия евреев Азербайджана. Поэтому мы солидарны с азербайджанским народом и в этом году. Никакие увеселительные мероприятия в Азербайджане проводиться не будут. Каждый еврей будет исполнять требуемые 4 заповеди Пурима, не более того.

Кроме того, при освобождении земель от армянской оккупации в ходе 44-дневной войны в Карабахе стали шехидами много военнослужащих. Эта и наша боль, и это также нами вместо учитывается. По причине этих двух фактов празднества, увеселительные мероприятия, связанные с Пуримом, проводиться не будут", - заявил З.Исаев.