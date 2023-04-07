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Замин Алиев: Азербайджан высоко ценит поддержку Казахстана в восстановлении и развитии Карабаха

Замин Алиев: Азербайджан высоко ценит поддержку Казахстана в восстановлении и развитии Карабаха Азербайджан высоко ценит усилия Казахстана по реализации проектов по восстановлению и развитию освобожденных территорий.
Карабах
7 апреля 2023 г. 14:07
Замин Алиев: Азербайджан высоко ценит поддержку Казахстана в восстановлении и развитии Карабаха

Азербайджан высоко ценит усилия Казахстана по реализации проектов по восстановлению и развитию освобожденных территорий.

Как передает Report, об этом заявил заместитель начальника отдела Восточной Европы, Южного Кавказа, Западной-Центральной Азии МИД Азербайджана Замин Алиев, выступая на круглом столе, посвященном двусторонним отношениям Азербайджана и Казахстана.

По его словам, после окончания Второй Карабахской войны в регионе возникли новые реалии. "Для Азербайджана очень важны усилия Казахстана в поддержке восстановления и развития Карабаха, а именно строительство Центра развития детского творчества в городе Физули", - сказал он.

З.Алиев отметил, что основу двусторонних отношений всегда составляло взаимное доверие и связи, который по сей день отличаются высокой динамикой развития.

"За последние 30 лет наши отношения достигли высокого уровня в области регионального взаимодействия", - добавил он.

Алиев также подчеркнул, что азербайджано-казахстанский экспертный совет с момента создания осуществляет очень важную работу.

"Для укрепления нашего сотрудничества осуществляются совместные меры, которые направлены на увеличение и диверсификацию товарооборота стран", - отметил Алиев.

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