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Замглавы МИД РФ: Цель Сочинской встречи - продвинуть мирный процесс 

Замглавы МИД РФ: Цель Сочинской встречи - продвинуть мирный процесс  Предстоящая сегодня в Сочи трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении нацелена на продвижение мирного процесса.
Карабах
26 ноября 2021 г. 15:17
Замглавы МИД РФ: Цель Сочинской встречи - продвинуть мирный процесс 

Предстоящая сегодня в Сочи трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении нацелена на продвижение мирного процесса.

Как передает Report, об этом в интервью ТАСС сказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Встреча в целом нацелена на то, чтобы подвести определенные итоги прошедшего года после подписания трехстороннего соглашения, посмотреть, что сделано и что можно сделать дальше, чтобы продвинуть мирный процесс, как продвигать дальше процесс нормализации между странами в целом", - заявил Руденко.

"Наши ожидания, как и у всех людей, которые живут в этих двух странах, в России, в регионе Южного Кавказа, чтобы скорее наступил долгожданный мир и стабильность в регионе", - отметил он.

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Версия на английском языке Russian deputy FM: Goal of Sochi meeting - to promote peace process
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN Soçi görüşündən gözləntiləri açıqlayıb

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