Замглавы МИД РФ: Цель Сочинской встречи - продвинуть мирный процесс

Предстоящая сегодня в Сочи трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении нацелена на продвижение мирного процесса.

Предстоящая сегодня в Сочи трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении нацелена на продвижение мирного процесса.

Как передает Report, об этом в интервью ТАСС сказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Встреча в целом нацелена на то, чтобы подвести определенные итоги прошедшего года после подписания трехстороннего соглашения, посмотреть, что сделано и что можно сделать дальше, чтобы продвинуть мирный процесс, как продвигать дальше процесс нормализации между странами в целом", - заявил Руденко.

"Наши ожидания, как и у всех людей, которые живут в этих двух странах, в России, в регионе Южного Кавказа, чтобы скорее наступил долгожданный мир и стабильность в регионе", - отметил он.