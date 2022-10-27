Замглавы МИД: Азербайджан привержен мирной повестке

Азербайджан привержен мирной повестке.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, отвечая на вопросы журналистов касательно хода переговоров по нормализации отношений с Арменией.
Он напомнил, что 2 октября в Женеве состоялась двусторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении: "На этой встрече азербайджанская сторона представила основные элементы будущего мирного соглашения, в настоящее время мы ожидаем от противоположной стороны ответ на эти базовые элементы".