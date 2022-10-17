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Замгенпрокурора: К сожалению, некоторые страны промолчали по поводу террора в Гяндже

Замгенпрокурора: К сожалению, некоторые страны промолчали по поводу террора в Гяндже В результате ракетных обстрелов ВС Армении по мирным городам Азербайджана нанесен материальный ущерб в целом 14 тыс. 724 объектам недвижимости - на сумму в более чем на 47 млн. манатов.
Карабах
17 октября 2022 г. 14:46
Замгенпрокурора: К сожалению, некоторые страны промолчали по поводу террора в Гяндже

В результате ракетных обстрелов ВС Армении по мирным городам Азербайджана нанесен материальный ущерб в целом 14 тыс. 724 объектам недвижимости - на сумму в более чем на 47 млн. манатов.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель Генерального прокурора Эльчин Мамедов заявил на мероприятии, посвященном второй годовщине ракетных обстрелов Гянджи.

По его словам, продолжается расследование уголовных дел по фактам обстрелов Армении мирных жителей Азербайджана.

Первый заместитель Генпрокурора отметил, что в ходе пяти крупных ракетных обстрелов Гянджи в октябре 2020 года, 26 человек погибли. Один из погибших являлся гражданином России.

"Собраны все материалы по поводу нападения на мирное население Гянджи. Организация Human Rights Watch также выступила по поводу нападения на Гянджу и другие города, не находящиеся в зоне конфликта. Помимо этого, были сделаны заявления со стороны Amnesty International и ряда других международных организаций. К сожалению, некоторые страны промолчали по поводу произошедшего", - отметил Э.Мамедов.

Он добавил, что дважды Азербайджан обратился в Международный суд, которому были представлены все факты и доказательства обстрелов армян мирных городов Азербайджана.

Прошло два года с тех пор, как город Гянджа в очередной, пятый раз подвергся ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении во время Второй карабахской войны. Около часа ночи 17 октября 2020 года мирно спящий поселок Джавадхан в центре второго по величине города Азербайджана Гяндже, который расположен далеко от зоны боевых действий, был вероломно атакован баллистическими ракетами SCUD/"Эльбрус".

Жилые дома в районе обстрела были полностью разрушены, жители остались под завалами. В результате обстрела погибло 15 человек, более 55 мирных жителей получили ранения, был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре, транспортным средствам. Среди погибших и пострадавших - несовершеннолетние, женщины и старики.

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Версия на английском языке Deputy prosecutor general: Unfortunately, some countries kept silent about terror in Azerbaijan’s Ganja
Версия на азербайджанском языке Elçin Məmmədov: “Bəzi dövlətlər Gəncədəki terrorla bağlı susub”

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