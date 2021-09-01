Заместители глав МИД Азербайджана и России обсудили ситуацию в Карабахе

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил по телефону с замглавы МИД Азербайджана Халафом Халафовым реализацию трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России по Карабаху

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил по телефону с замглавы МИД Азербайджана Халафом Халафовым реализацию трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России по Карабаху, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В ходе развернутого обмена мнениями обсужден комплекс актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня, включая реализацию договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - говорится в сообщении МИД РФ.