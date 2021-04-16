Заложенная армянами мина ранила своего же офицера

В ходе поисковой операции, которая проводилась в районе Джебраила, в местности Кенд Горадиз, ранение получил командир оперативной группы спецподразделения быстрого реагирования Т.А. (1975 г.р.).
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Поисковая группа доставила его в Республиканский медцентр в Ханкенди.
Отметим, что это третий инцидент, в котором армяне пострадали в ходе поисково-спасательных операций после окончания войны в Карабахе. Ранее два подобных инцидента произошли в связи с подрывом мины, захороненной самими же армянами.
Армения отказывается предоставить границы заминированных территорий в нарушение подписанной 10 ноября Карабахской декларации.