Заложенная армянами мина ранила своего же офицера

В ходе поисковой операции, которая проводилась в районе Джебраила, в местности Кенд Горадиз, ранение получил командир оперативной группы спецподразделения быстрого реагирования Т.А. (1975 г.р.)

В ходе поисковой операции, которая проводилась в районе Джебраила, в местности Кенд Горадиз, ранение получил командир оперативной группы спецподразделения быстрого реагирования Т.А. (1975 г.р.).

Как передает Report со ссылкой на news.am , он был ранен в правую стопу.

Поисковая группа доставила его в Республиканский медцентр в Ханкенди.

Отметим, что это третий инцидент, в котором армяне пострадали в ходе поисково-спасательных операций после окончания войны в Карабахе. Ранее два подобных инцидента произошли в связи с подрывом мины, захороненной самими же армянами.

Армения отказывается предоставить границы заминированных территорий в нарушение подписанной 10 ноября Карабахской декларации.