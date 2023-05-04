Заложен фундамент села Хоровлу в Джебраильском районе

4 мая был заложен фундамент села Хоровлу в Джебраильском районе.

4 мая был заложен фундамент села Хоровлу в Джебраильском районе.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства, в церемонии закладки фундамента принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Сначала состоялась демонстрация видеоролика о предстоящей в селе работе и условиях, которые будут здесь созданы.

Глава государства был проинформирован о предстоящей в селе работе.

Было отмечено, что общая спроектированная территория составляет 248,1 гектара. В перспективе в селе будут жить 3470 человек (867 семей). Согласно генеральному плану, село, которое будет создано на территории старого Хоровлу, спроектировано вместе с расположенными недалеко друг от друга селами Чапанд, Сафарша, Фуганлы и Гасангайды.

Было сообщено, что на первоначальном этапе планируется построить 334 индивидуальных дома для переселения в Хоровлу 1395 человек. Дома будут двух-, трех-, четырех- и пятикомнатными.

В селе планируется построить здание школы, детский сад, административное здание, клубно-общинный центр и многофункциональное здание, рыночный комплекс, спортивно-оздоровительный центр, медпункт, церемониальный зал, гостевой дом. Будут приняты необходимые меры также для обеспечения занятости населения.

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения села здесь также реализуется проект по восстановлению раннее существовавших кяризов.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Хоровлу.