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Заложен фундамент села Ханлыг Губадлинского района

Заложен фундамент села Ханлыг Губадлинского района 4 мая состоялась закладка фундамента села Ханлыг Губадлинского района.
Карабах
4 мая 2023 г. 19:04
Заложен фундамент села Ханлыг Губадлинского района

4 мая состоялась закладка фундамента села Ханлыг Губадлинского района.

Как сообщает Report, в церемонии закладки фундамента принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства был проинформирован о предстоящей в селе работе.

Было сообщено, что село расположено в 16 километрах от районного центра Губадлы на берегу реки Хакари. Спроектированная территория населенного пункта охватывает старую территорию села Ханлыг, ее общая площадь превышает 273 гектара.

Отмечалось, что на первоначальном этапе планируется построить 356 индивидуальных домов для переселения в село 1357 человек. Построенные дома будут двух-, трех-, четырех- и пятикомнатными. В перспективе в селе Ханлыг будут расселены более 4 тысяч человек (1024 семьи).

В селе будут созданы все условия для обеспечения занятости населения. Кроме того, будут функционировать административное здание, школа, детский сад, семейно-оздоровительный, клубно-общинный и спортивно-оздоровительный центры.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Ханлыг.

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Версия на английском языке ФотоFoundation stone for village of Khanlig of Gubadli district laid
Версия на азербайджанском языке ФотоQubadlının Xanlıq kəndinin təməli qoyulub

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