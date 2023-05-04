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Заложен фундамент села Гюлябирд Лачынского района

Заложен фундамент села Гюлябирд Лачынского района 4 мая был заложен фундамент села Гюлябирд Лачинского района.
Карабах
4 мая 2023 г. 17:53
Заложен фундамент села Гюлябирд Лачынского района

4 мая был заложен фундамент села Гюлябирд Лачынского района.

Как сообщает Report, в церемонии закладки фундамента принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев поинформировал Президента Азербайджана о предстоящей в селе работе.

Было отмечено, что в селе Гюлабирд планируется расселить 581 семью. Общая площадь спроектированной территории составляет 172 гектара. На первом этапе планируется построить индивидуальные дома для переселения в село 150 семей. Построенные в селе дома будут двух-, трех-, четырех- и пятикомнатными. Площадь двухкомнатных домов составит 70, трехкомнатных - 88, четырехкомнатных – 103, а двухэтажных пятикомнатных – 120 квадратных метров. Здесь также планируется построить школу на 432 ученических места, детский сад на 80 мест.

Было подчеркнуто, что в селе Гюлябирд будут созданы все условия для обеспечения занятости населения. В селе планируется построить клубно-общинный, семейно-оздоровительный и спортивно-оздоровительный центры и другие необходимые инфраструктурные объекты. Здесь будут созданы парк отдыха, спортивная и детская площадки, на территории предусматривается провести широкомасштабную работу по благоустройству и озеленению. В соответствии с поручениями главы государства все работы будут выполнены на самом высоком уровне.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гюлябирд.

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Версия на английском языке ФотоFoundation stone for Gulabird village of Lachin district laid
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