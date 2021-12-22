Закир Гасанов: Неправильно преуменьшать мощь врага, показывать, что он слишком слаб

"В ходе боев мы стали свидетелями низкой подготовки вооруженных сил Армении и их бегства в сложных ситуациях. Но надо также признать, что армянская армия оказалась не такой слабой и бессильной, как многие думали. Им удалось полностью укрепить оккупированн

"В ходе боев мы стали свидетелями низкой подготовки вооруженных сил Армении и их бегства в сложных ситуациях. Но надо также признать, что армянская армия оказалась не такой слабой и бессильной, как многие думали. Им удалось полностью укрепить оккупированные территории в инженерном и фортификационном отношении за 30 лет. У врага было достаточно оружия и военной техники в этом районе. Интересно, как у страны со слабой экономикой могло быть столько оружия?".

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в интервью официальной прессе.

По словам главы ведомства, Армения приобрела столько оружия для борьбы, что оказала серьезное сопротивление на большинстве участков фронта: "У них был большой арсенал оружия, пункты управления, штабы. Различные маршруты снабжения и построенная обширная военная инфраструктура были рассчитаны на длительные боевые действия. В то же время, они контролировали около 95 процентов стратегических высот в этом районе.

За прошедшие годы армяне всего мира, включая лобби и их сторонников, потратили большие суммы на доминирование армян в возможных военных операциях на этих территориях, укрепление сепаратистского режима и армии. Противник был беспомощен только перед решимостью Азербайджанской армии победить, боевым духом, профессионализмом, силой и техникой.

Как министр обороны я бы рекомендовал писателям, журналистам, которые освещают эти процессы и превращают их в историю, учитывать эти факторы. Хочу еще раз напомнить вам, что неправильно преуменьшать мощь врага, показывать, что он слишком слаб".