Закир Гасанов: Мы понимали, что Армения планировала военные провокации для обострения ситуации

"Я должен подчеркнуть тот факт, что Минобороны не раскрыло полностью оснащенность Азербайджанской армии самым современным оружием нового поколения, специальные боевые задачи, отработанные на учениях. Потому что военный потенциал страны, находящейся в состоянии войны, должен храниться в секрете".
Как передает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в интервью официальной прессе.
"Однако противник очень хорошо знает, что Азербайджанская армия сильна, и внимательно следит за положительными изменениями в нашем военном потенциале. Мы знали, насколько чувствительны к этому вопросу армянские спецслужбы и военные спецслужбы. В то же время понимали, что Армения планировала военные провокации для обострения ситуации. Такая попытка произошла 2-5 апреля 2016 года. Армянские вооруженные силы интенсивно обстреляли все наши передовые позиции, населенные пункты, гражданскую инфраструктуру и мирных жителей из крупнокалиберного оружия и артиллерии. В результате ответных мер, проведенных нашей армией, силы и военная техника противника понесли тяжелые потери, а провокация, совершенная Арменией, привела к ее собственному сокрушительному поражению", - сказал министр обороны Азербайджана.
Глава ведомства отметил, что с первых минут операции Верховный главнокомандующий взял на себя руководство боевыми действиями: "В ту ночь президент вернулся с саммита по ядерной безопасности из Вашингтона. Он созвал 2 апреля заседание Совета безопасности и дал конкретные поручения. Под его руководством наша армия в короткие сроки нанесла сокрушительный ответ вооруженным силам Армении, контратаковав со всех сторон и нанеся тяжелые удары по позициям противника", - подчеркнул З.Гасанов.