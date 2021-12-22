О нас
Report Georgia
Аудио новости

Закир Гасанов: Мы понимали, что Армения планировала военные провокации для обострения ситуации

Закир Гасанов: Мы понимали, что Армения планировала военные провокации для обострения ситуации "Я должен подчеркнуть тот факт, что Минобороны не раскрыло полностью оснащенность Азербайджанской армии самым современным оружием нового поколения, специальные боевые задачи, отработанные на учениях. Потому что военный потенциал страны, находящейся в сост
Карабах
22 декабря 2021 г. 01:48
Закир Гасанов: Мы понимали, что Армения планировала военные провокации для обострения ситуации
Закир Гасанов

"Я должен подчеркнуть тот факт, что Минобороны не раскрыло полностью оснащенность Азербайджанской армии самым современным оружием нового поколения, специальные боевые задачи, отработанные на учениях. Потому что военный потенциал страны, находящейся в состоянии войны, должен храниться в секрете".

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в интервью официальной прессе.

"Однако противник очень хорошо знает, что Азербайджанская армия сильна, и внимательно следит за положительными изменениями в нашем военном потенциале. Мы знали, насколько чувствительны к этому вопросу армянские спецслужбы и военные спецслужбы. В то же время понимали, что Армения планировала военные провокации для обострения ситуации. Такая попытка произошла 2-5 апреля 2016 года. Армянские вооруженные силы интенсивно обстреляли все наши передовые позиции, населенные пункты, гражданскую инфраструктуру и мирных жителей из крупнокалиберного оружия и артиллерии. В результате ответных мер, проведенных нашей армией, силы и военная техника противника понесли тяжелые потери, а провокация, совершенная Арменией, привела к ее собственному сокрушительному поражению", - сказал министр обороны Азербайджана.

Глава ведомства отметил, что с первых минут операции Верховный главнокомандующий взял на себя руководство боевыми действиями: "В ту ночь президент вернулся с саммита по ядерной безопасности из Вашингтона. Он созвал 2 апреля заседание Совета безопасности и дал конкретные поручения. Под его руководством наша армия в короткие сроки нанесла сокрушительный ответ вооруженным силам Армении, контратаковав со всех сторон и нанеся тяжелые удары по позициям противника", - подчеркнул З.Гасанов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov: “Anlayırdıq ki, Ermənistan vəziyyəti gərginləşdirmək məqsədilə hərbi təxribatlar planlaşdırır”

Самое читаемое

Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
21 декабря 2021 г. 04:43
Полиция Лачына задержала браконьеров
Полиция Лачына задержала браконьеров
15 декабря 2021 г. 12:12
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
20 декабря 2021 г. 12:24
Стал известен победитель Детского Евровидения - 2021
Стал известен победитель "Детского Евровидения - 2021"
19 декабря 2021 г. 21:36
Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил заявление
Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил заявление
15 декабря 2021 г. 19:32
Участники международного форума: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности - пример для Украины
ФотоУчастники международного форума: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности - пример для Украины
15 декабря 2021 г. 11:38
Больной COVID-19 попытался проникнуть в Кяльбаджар
Больной COVID-19 попытался проникнуть в Кяльбаджар
15 декабря 2021 г. 11:42
Стоимость золота вновь снизилась
Стоимость золота вновь снизилась
20 декабря 2021 г. 19:45
Евросоюз опубликовал заявление об итогах трехсторонней встречи в Брюсселе
Евросоюз опубликовал заявление об итогах трехсторонней встречи в Брюсселе
15 декабря 2021 г. 03:43
Президент Ильхам Алиев принял участие в саммите Восточного партнерства в Брюсселе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе
16 декабря 2021 г. 01:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi