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Закир Гасанов: В Отечественной войне моральная поддержка Турции сыграла большую роль в победе

Закир Гасанов: В Отечественной войне моральная поддержка Турции сыграла большую роль в победе "Вторая Карабахская война, вошедшая в историю как Отечественная война, завершилась славной победой Азербайджанской Армии, и наши земли были освобождены от оккупации в течение 44 дней".
Карабах
30 января 2021 г. 20:08
Закир Гасанов: В Отечественной войне моральная поддержка Турции сыграла большую роль в победе
Закир Гасанов и Юнус Эмре Караосманоглу

"Вторая Карабахская война, вошедшая в историю как Отечественная война, завершилась славной победой Азербайджанской Армии, и наши земли были освобождены от оккупации в течение 44 дней".

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов на встрече с заместителем министра национальной обороны Турецкой Республики господином Юнусом Эмре Караосманоглу.

Министр обороны выразил надежду на то, что Турецко-Российский совместный мониторинговый центр, развернутый на территории Агдамского района Азербайджана, осуществляя плодотворную деятельность, будет контролировать выполнение достигнутых договоренностей и внесет вклад в обеспечение долгосрочного мира в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov: Türkiyənin mənəvi dəstəyi müharibədəki qələbədə böyük rol oynadı

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