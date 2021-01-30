Закир Гасанов: В Отечественной войне моральная поддержка Турции сыграла большую роль в победе

"Вторая Карабахская война, вошедшая в историю как Отечественная война, завершилась славной победой Азербайджанской Армии, и наши земли были освобождены от оккупации в течение 44 дней".

"Вторая Карабахская война, вошедшая в историю как Отечественная война, завершилась славной победой Азербайджанской Армии, и наши земли были освобождены от оккупации в течение 44 дней".

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов на встрече с заместителем министра национальной обороны Турецкой Республики господином Юнусом Эмре Караосманоглу.

Министр обороны выразил надежду на то, что Турецко-Российский совместный мониторинговый центр, развернутый на территории Агдамского района Азербайджана, осуществляя плодотворную деятельность, будет контролировать выполнение достигнутых договоренностей и внесет вклад в обеспечение долгосрочного мира в регионе.