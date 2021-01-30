Закир Гасанов: 44-дневная война завершилась полной победой Азербайджана

“27 сентября 2020 года Азербайджанская Армия, предотвратив очередную провокацию вооруженных сил Армении, провела контрнаступательную операцию. 44-дневная война под руководством верховного главнокомандующего Ильхама Алиева завершилась полной победой Азерба

“27 сентября 2020 года Азербайджанская Армия, предотвратив очередную провокацию вооруженных сил Армении, провела контрнаступательную операцию. 44-дневная война под руководством верховного главнокомандующего Ильхама Алиева завершилась полной победой Азербайджана и восстановлением его территориальной целостности”.

Как сообщает Report, об этом на церемонии открытия совместного турецко-российского мониторингового центра, построенного на территории освобожденного от оккупации Агдамского района, заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Он напомнил, что 10 ноября прошлого года президенты Азербайджана и России и премьер-министр Армении приняли трехстороннее заявление.