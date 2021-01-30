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Закир Гасанов: 44-дневная война завершилась полной победой Азербайджана

Закир Гасанов: 44-дневная война завершилась полной победой Азербайджана “27 сентября 2020 года Азербайджанская Армия, предотвратив очередную провокацию вооруженных сил Армении, провела контрнаступательную операцию. 44-дневная война под руководством верховного главнокомандующего Ильхама Алиева завершилась полной победой Азерба
Карабах
30 января 2021 г. 14:04
Закир Гасанов: 44-дневная война завершилась полной победой Азербайджана
Закир Гасанов

“27 сентября 2020 года Азербайджанская Армия, предотвратив очередную провокацию вооруженных сил Армении, провела контрнаступательную операцию. 44-дневная война под руководством верховного главнокомандующего Ильхама Алиева завершилась полной победой Азербайджана и восстановлением его территориальной целостности”.

Как сообщает Report, об этом на церемонии открытия совместного турецко-российского мониторингового центра, построенного на территории освобожденного от оккупации Агдамского района, заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Он напомнил, что 10 ноября прошлого года президенты Азербайджана и России и премьер-министр Армении приняли трехстороннее заявление.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov: "44 günlük müharibə Azərbaycanın tam qələbəsi və ərazi bütövlüyünün bərpası ilə başa çatıb”

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