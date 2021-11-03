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Захарова: Прилагаются усилия по разблокированию транспортных связей на Южном Кавказе

Захарова: Прилагаются усилия по разблокированию транспортных связей на Южном Кавказе "В Баку и Ереване высоко ценят роль российских миротворцев. Отдельные инциденты урегулируются по отлаженным каналам взаимодействия с обеих сторон, а также прилагаются усилия по разблокированию транспортных связей".
Карабах
3 ноября 2021 г. 17:40
Захарова: Прилагаются усилия по разблокированию транспортных связей на Южном Кавказе
Мария Захарова

"В Баку и Ереване высоко ценят роль российских миротворцев. Отдельные инциденты урегулируются по отлаженным каналам взаимодействия с обеих сторон, а также прилагаются усилия по разблокированию транспортных связей".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Захарова отметила, что работа по всем направлениям продолжается, приближающаяся годовщина принятия лидерами Азербайджана, Армении и России трехстороннего заявления обсуждалась в телефонных разговорах главы российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова с коллегами из Баку и Еревана: "Министры были едины в оценках того, что за прошедший год ситуация в регионе стабилизировалась, режим прекращения огня в целом соблюдается".

Она напомнила, что 20 октября состоялось восьмое заседание трёхсторонней рабочей группы вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.

"Мы также видим комплексное решение проблемы в скорейшем запуске процесса делимитации азербайджано-армянской границы с ее последующей демаркацией, а также ведется активная работа по линии Минской группы ОБСЕ", - сообщила М. Захарова.

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Версия на английском языке Efforts underway to unblock transport links in South Caucasus - Russian spokesperson

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