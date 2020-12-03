Захарова: ЮНЕСКО направит миссию в Карабах для оценки ситуации

"Российские миротворцы продолжают круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе".

"Российские миротворцы продолжают круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе".

Как передает российское бюро Report, об этом во время еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Тема поиска пропавших военнослужащих и тел погибших является очень чувствительной в азербайджанском и армянском обществах и находится на контроле руководства российской миротворческой миссии. Наши миротворцы проводят поиски с использованиям современных технических средств. Мы находимся в плотном контакте с соответствующими азербайджанскими и армянскими структурами. В регионе действует международный Комитет Красного креста. Готовится к отправке комплексная оценочная миссия по линии Организации Объединенных наций", - сказала она.

Захарова также затронула тему разрушения религиозных святынь в Карабахе и семи районах: "Дать ответы на все вопросы по сохранности состояния христианских и мусульманских святынь в регионе смогут эксперты ЮНЕСКО. В этой связи мы поддерживаем намерение Генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле направить в зону конфликта соответствующую миссию. Это намерение она подтвердила в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 20 ноября. Мы рассчитываем, что миссия при участии авторитетных международных НПО - партнеров ЮНЕСКО в области охраны и защиты памятников в ближайшее время сможет прибыть на место и дать объективную оценку ситуации", - отметила официальный представитель МИД РФ.