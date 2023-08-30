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МИД РФ: В посреднических усилиях - главное позиция Баку и Еревана 

МИД РФ: В посреднических усилиях - главное позиция Баку и Еревана  Необходимо учитывать в первую очередь позицию обеих сторон, то есть Азербайджана и Армении. Без этого рассчитывать на какое-либо продвижение в урегулировании ситуации, которая и так достаточно разогрета, не стоит.
Карабах
30 августа 2023 г. 15:29
МИД РФ: В посреднических усилиях - главное позиция Баку и Еревана 

Необходимо учитывать в первую очередь позицию обеих сторон, то есть Азербайджана и Армении. Без этого рассчитывать на какое-либо продвижение в урегулировании ситуации, которая и так достаточно разогрета, не стоит.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос News.ru об отношении Москвы к обещаниям Макрона активизировать посреднические усилия.

Захарова отметила, что российская сторона приветствует любые посреднические усилия, которые не идут в разрез с действиями Москвы: "Мы неоднократно говорили о том, что приветствуем любые инициативы по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, которые не идут в разрез с усилиями России и которые не дублируют и тем более не подрывают эти усилия. А активность Франции в этом направлении нам хорошо известна. Что не менее важно, в рамках таких посреднических усилий нужно просто учитывать в первую очередь позицию обеих сторон, т.е. и Армении, и Азербайджана. Без этого рассчитывать на какое-либо продвижение в урегулировании ситуации, которая и так достаточно разогрета не стоит. Это альфа и омега любого посредничества".

Как известно, президент Франции пообещал в ближайшее время представить свой план урегулирования, причем инициатива будет представлена международной арене, чтобы усилить давление на Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Vasitəçilik səylərində əsas Bakı və İrəvanın mövqeyidir”
Версия на английском языке Russian Foreign Ministry: Position of Baku and Yerevan – main thing in mediation efforts

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