О нас

Захарова: США и ЕС провалили заявки на роль "честного брокера" в отношениях Еревана и Баку

Захарова: США и ЕС провалили заявки на роль "честного брокера" в отношениях Еревана и Баку США и представители ЕС, в частности Франция, провалили заявки на роль "честного брокера" в процессе армяно-азербайджанской нормализации.
Карабах
27 апреля 2023 г. 14:30
Захарова: США и ЕС провалили заявки на роль честного брокера в отношениях Еревана и Баку
Мария Захарова

США и представители ЕС, в частности Франция, провалили заявки на роль "честного брокера" в процессе армяно-азербайджанской нормализации.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга.

"Попытки французских и американских коллег убедить всех в том, что они руководствуются исключительно интересами достижения мира на Южном Кавказе, дезавуируются их регулярными антироссийскими выпадами", - сказала она, отметив, что подобные заявления нельзя отнести к конструктивной работе.

Захарова сказала, что высказывания усиливают ощущения, что реальные устремления Вашингтона и Парижа носят конъюнктурный, политизированный характер и нацелен на подрыв позиций России, забота о судьбах народов региона в их планы не входит.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Zakharova: US, EU failed to be "honest broker" in Yerevan-Baku relations
Версия на азербайджанском языке Zaxarova: “ABŞ və Aİ-nin İrəvan ilə Bakı arasında münasibətlərdə “vicdanlı broker” rolunu oynamaq cəhdləri uğursuz oldu”

Экслюзивные новости

Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08
Турецкий университет нацобороны: армянский геноцид всего лишь инструмент антитурецкой политики
Турецкий университет нацобороны: "армянский геноцид" всего лишь инструмент антитурецкой политики
24 апреля 2023 г. 18:38
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
22 апреля 2023 г. 15:00
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
20 апреля 2023 г. 16:52
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
20 апреля 2023 г. 16:27
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
20 апреля 2023 г. 16:06
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
20 апреля 2023 г. 15:42
Посол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
ФотоПосол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
20 апреля 2023 г. 13:17
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
19 апреля 2023 г. 16:05
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi