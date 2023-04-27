Захарова: США и ЕС провалили заявки на роль "честного брокера" в отношениях Еревана и Баку

США и представители ЕС, в частности Франция, провалили заявки на роль "честного брокера" в процессе армяно-азербайджанской нормализации.

США и представители ЕС, в частности Франция, провалили заявки на роль "честного брокера" в процессе армяно-азербайджанской нормализации.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга.

"Попытки французских и американских коллег убедить всех в том, что они руководствуются исключительно интересами достижения мира на Южном Кавказе, дезавуируются их регулярными антироссийскими выпадами", - сказала она, отметив, что подобные заявления нельзя отнести к конструктивной работе.

Захарова сказала, что высказывания усиливают ощущения, что реальные устремления Вашингтона и Парижа носят конъюнктурный, политизированный характер и нацелен на подрыв позиций России, забота о судьбах народов региона в их планы не входит.