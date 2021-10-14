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Захарова: Россия выступает за соблюдение всех положений трехстороннего заявления 

Захарова: Россия выступает за соблюдение всех положений трехстороннего заявления  "Россия выступает за последовательное неукоснительное соблюдение всех положений трехстороннего заявления Азербайджана, России и Армении. Мы рассчитываем, что тем самым будут создаваться необходимые условия для нормализации взаимоотношений Баку и Еревана,
Карабах
14 октября 2021 г. 12:13
Захарова: Россия выступает за соблюдение всех положений трехстороннего заявления 
Мария Захарова

"Россия выступает за последовательное неукоснительное соблюдение всех положений трехстороннего заявления Азербайджана, России и Армении. Мы рассчитываем, что тем самым будут создаваться необходимые условия для нормализации взаимоотношений Баку и Еревана, в том числе и в части имеющихся сложных двусторонних вопросов".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

По словам Захаровой, встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении является уникальным форматом: "Он способствует углублению межконфессионального диалога. Мы исходим из того, что состоявшаяся встреча послужит нормализации отношений и оздоровлению общей обстановки на Южном Кавказе, включая укрепление доверия, решение гуманитарных задач и сохранению объектов культурного наследия".

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Версия на азербайджанском языке Zaxarova: "Rusiya üçtərəfli bəyanatın bütün müddəalarına riayət edilməsinin tərəfdarıdır"
Версия на английском языке Zakharova: Russia stands for compliance with all provisions of trilateral statement

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