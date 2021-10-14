Захарова: Россия выступает за соблюдение всех положений трехстороннего заявления

"Россия выступает за последовательное неукоснительное соблюдение всех положений трехстороннего заявления Азербайджана, России и Армении. Мы рассчитываем, что тем самым будут создаваться необходимые условия для нормализации взаимоотношений Баку и Еревана,

"Россия выступает за последовательное неукоснительное соблюдение всех положений трехстороннего заявления Азербайджана, России и Армении. Мы рассчитываем, что тем самым будут создаваться необходимые условия для нормализации взаимоотношений Баку и Еревана, в том числе и в части имеющихся сложных двусторонних вопросов".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

По словам Захаровой, встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении является уникальным форматом: "Он способствует углублению межконфессионального диалога. Мы исходим из того, что состоявшаяся встреча послужит нормализации отношений и оздоровлению общей обстановки на Южном Кавказе, включая укрепление доверия, решение гуманитарных задач и сохранению объектов культурного наследия".