Захарова: Россия высоко оценивает работу трехсторонней рабочей группы

"Считаем задачу разблокирования всех транспортных и экономических связей в Южном Кавказе одной из ключевых"

"Российская сторона высоко оценивает деятельность трехсторонней рабочей группы".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"Считаем задачу разблокирования всех транспортных и экономических связей в Южном Кавказе одной из ключевых в контексте нормализации армяно-азербайджанских отношений", заявила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что сопредседатели трехсторонней рабочей группы контактируют на регулярной основе в целях выработки решений, которые устроили бы все стороны.