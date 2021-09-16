О нас
Report Georgia
Аудио новости

Захарова: РФ продолжит усилия по разблокированию транспортных связей в регионе

Захарова: РФ продолжит усилия по разблокированию транспортных связей в регионе Будем продолжать прикладывать усилия по разблокированию транспортных и экономических связей в регионе в русле реализации трёхсторонних заявлений лидеров Азербайджана, России и Армении
Карабах
16 сентября 2021 г. 18:49
Захарова: РФ продолжит усилия по разблокированию транспортных связей в регионе
Мария Захарова

Россия будет продолжать прикладывать усилия по разблокированию транспортных и экономических связей в регионе в русле реализации трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, РФ и Армении.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

По словам официального представителя МИД РФ, ситуация вокруг Карабаха вновь подтверждает необходимость скорейшего запуска процесса делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Zaxarova: "Regionda nəqliyyat yollarını açmaq üçün səylərimiz davam edəcək"
Версия на английском языке Zakharova says Russia will continue efforts to unblock regional transport communications

Другие новости из категории

В Физули найдены останки еще одного армянского военнослужащего
В Физули найдены останки еще одного армянского военнослужащего
16 сентября 2021 г. 18:13
Корейские компании заинтересованы в участии в проекте Зеленой энергетической зоны в Карабахе
Корейские компании заинтересованы в участии в проекте "Зеленой энергетической зоны" в Карабахе
16 сентября 2021 г. 13:37
В Гадруте найдены останки армянского оккупанта
В Гадруте найдены останки армянского оккупанта
16 сентября 2021 г. 00:16
Омер Челик поделился публикацией в связи с 103-ей годовщиной освобождения Баку
Омер Челик поделился публикацией в связи с 103-ей годовщиной освобождения Баку
15 сентября 2021 г. 20:18
Оценочная миссия ОИС посетит освобожденные территории Азербайджана
Оценочная миссия ОИС посетит освобожденные территории Азербайджана
15 сентября 2021 г. 11:28
В Физули обнаружены останки еще одного армянского военнослужащего
В Физули обнаружены останки еще одного армянского военнослужащего
14 сентября 2021 г. 18:40
Дочь Хана Шушинского: Песней отец подарил будущим поколениям азербайджанский флаг
ВидеоДочь Хана Шушинского: Песней отец подарил будущим поколениям азербайджанский флаг
14 сентября 2021 г. 17:38
Глава МИД Словакии: Важно выполнять все пункты трехстороннего заявления по Карабаху
Глава МИД Словакии: Важно выполнять все пункты трехстороннего заявления по Карабаху
14 сентября 2021 г. 12:02
В Гадруте обнаружены останки еще двух армянских военнослужащих
В Гадруте обнаружены останки еще двух армянских военнослужащих
13 сентября 2021 г. 18:44
Представители молодежных организаций посетили мавзолей Моллы Панаха Вагифа
ФотоПредставители молодежных организаций посетили мавзолей Моллы Панаха Вагифа
13 сентября 2021 г. 15:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi