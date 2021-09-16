Захарова: РФ продолжит усилия по разблокированию транспортных связей в регионе

Будем продолжать прикладывать усилия по разблокированию транспортных и экономических связей в регионе в русле реализации трёхсторонних заявлений лидеров Азербайджана, России и Армении

Россия будет продолжать прикладывать усилия по разблокированию транспортных и экономических связей в регионе в русле реализации трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, РФ и Армении.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

По словам официального представителя МИД РФ, ситуация вокруг Карабаха вновь подтверждает необходимость скорейшего запуска процесса делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией.