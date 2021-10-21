Захарова: Россия продолжит содействовать контактам Азербайджана и Армении

"Интенсивность двусторонних контактов Азербайджана и Армении остается весьма высокой".

"Интенсивность двусторонних контактов Азербайджана и Армении остается весьма высокой".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

По словам Захаровой, Россия намерена и впредь продолжать оказывать все необходимое содействие поддерживанию отношений Азербайджана и Армении.

Также она напомнила о встрече духовных лидеров и глав МИД стран: "Они являются свидетельством высокого уровня российско-азербайджанских отношений".

По её словам, до конца года ожидается ряд встреч высокого уровня между представителями стран.