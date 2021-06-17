Захарова: Россия продолжает оказывать усилия по деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе

"Россия продолжает оказывать активные посреднические усилия, которые направлены на деэскалацию ситуации на армяно-азербайджанской границе. С Баку и Ереваном налажена тесная координация по линии МИД, Минобороны и пограничных служб.

"Россия продолжает оказывать активные посреднические усилия, которые направлены на деэскалацию ситуации на армяно-азербайджанской границе. С Баку и Ереваном налажена тесная координация по линии МИД, Минобороны и пограничных служб. За последнюю неделю удалось снизить напряженность".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"В качестве устойчивого и долгосрочного решения проблемы видим скорейший запуск работы по делимитации границы между двумя странами с ее последующей демаркацией. Мы подтверждаем готовность оказать данному процессу самое активное содействие", - заключила Захарова.