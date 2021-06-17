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Захарова: Россия продолжает оказывать усилия по деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе

Захарова: Россия продолжает оказывать усилия по деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе "Россия продолжает оказывать активные посреднические усилия, которые направлены на деэскалацию ситуации на армяно-азербайджанской границе. С Баку и Ереваном налажена тесная координация по линии МИД, Минобороны и пограничных служб.
Карабах
17 июня 2021 г. 17:42
Захарова: Россия продолжает оказывать усилия по деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе
Мария Захарова

"Россия продолжает оказывать активные посреднические усилия, которые направлены на деэскалацию ситуации на армяно-азербайджанской границе. С Баку и Ереваном налажена тесная координация по линии МИД, Минобороны и пограничных служб. За последнюю неделю удалось снизить напряженность".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"В качестве устойчивого и долгосрочного решения проблемы видим скорейший запуск работы по делимитации границы между двумя странами с ее последующей демаркацией. Мы подтверждаем готовность оказать данному процессу самое активное содействие", - заключила Захарова.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Ermənistan-Azərbaycan sərhədində gərginliyi azaltmaq üçün vasitəçilik səylərimizi fəal şəkildə davam etdiririk

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