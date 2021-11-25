О нас
Report Georgia
Аудио новости

Захарова: РФ сконцентрирована на восстановлении экономических связей на Южном Кавказе

Захарова: РФ сконцентрирована на восстановлении экономических связей на Южном Кавказе Россия предпринимает шаги по укреплению стабильности в регионе и налаживанию мира между Азербайджаном и Арменией.
Карабах
25 ноября 2021 г. 15:20
Захарова: РФ сконцентрирована на восстановлении экономических связей на Южном Кавказе
Foto: Dp.ru

Россия предпринимает шаги по укреплению стабильности в регионе и налаживанию мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, комментируя вопрос о запланированной на 26 ноября встрече лидеров Азербайджана, России и Армении в Сочи.

Захарова отметила, что давать оценку встречам на высшем уровне не является прерогативой МИД РФ, однако "Россия делает все, чтобы предпринимать шаги по укреплению стабильности, налаживанию мирной жизни в регионе".

"Особое внимание сконцентрировано на восстановлении торгово-экономических и транспортных связей", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Zakharova: Russia focused on restoring trade & economic ties in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке XİN: "Rusiya Cənubi Qafqazda iqtisadi əlaqələrin bərpasına diqqət yetirir"

Самое важное

Служащие в Кяльбаджаре военные: Мы раздавили оккупантов железным кулаком
ФотоСлужащие в Кяльбаджаре военные: Мы раздавили оккупантов железным кулаком
25 ноября 2021 г. 13:58
Делегация во главе со спикером Сахибой Гафаровой прибыла в Санкт-Петербург
Делегация во главе со спикером Сахибой Гафаровой прибыла в Санкт-Петербург
25 ноября 2021 г. 09:38
Прошел год со дня освобождения Кяльбаджара 
Прошел год со дня освобождения Кяльбаджара 
25 ноября 2021 г. 00:00
В Киеве обсудили сотрудничество медиа-органов Украины и Азербайджана
ФотоВ Киеве обсудили сотрудничество медиа-органов Украины и Азербайджана
24 ноября 2021 г. 21:26
Зульфугаров: Кризис между Россией и Арменией усугубится
Зульфугаров: Кризис между Россией и Арменией усугубится
24 ноября 2021 г. 16:07
Минздрав предупредил граждан о фейковых сообщениях по Whatsapp
Минздрав предупредил граждан о фейковых сообщениях по Whatsapp
24 ноября 2021 г. 13:03
Лидеры Азербайджана, России и Армении проведут в Сочи переговоры 26 ноября
Лидеры Азербайджана, России и Армении проведут в Сочи переговоры 26 ноября
23 ноября 2021 г. 16:25
Азербайджан и Турция реализуют совместные военно-технические проекты
Азербайджан и Турция реализуют совместные военно-технические проекты
23 ноября 2021 г. 14:15
Сотрудник Азеришыг подорвался на мине в Лачыне
Сотрудник "Азеришыг" подорвался на мине в Лачыне
22 ноября 2021 г. 20:58
Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi