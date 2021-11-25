Захарова: РФ сконцентрирована на восстановлении экономических связей на Южном Кавказе

Россия предпринимает шаги по укреплению стабильности в регионе и налаживанию мира между Азербайджаном и Арменией.

Россия предпринимает шаги по укреплению стабильности в регионе и налаживанию мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, комментируя вопрос о запланированной на 26 ноября встрече лидеров Азербайджана, России и Армении в Сочи.

Захарова отметила, что давать оценку встречам на высшем уровне не является прерогативой МИД РФ, однако "Россия делает все, чтобы предпринимать шаги по укреплению стабильности, налаживанию мирной жизни в регионе".

"Особое внимание сконцентрировано на восстановлении торгово-экономических и транспортных связей", - добавила официальный представитель МИД РФ.