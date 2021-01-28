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Захарова: Россия поддерживает взаимодействия ООН с Баку и Ереваном

Захарова: Россия поддерживает взаимодействия ООН с Баку и Ереваном "В настоящее время в Нагорном Карабахе активно работает Международный комитет Красного Креста. Россия поддерживает взаимодействия ООН с Баку и Ереваном по всем вопросам оказания гуманитарной помощи". Как сообщает российское бюро Report, об это заявила офи
Карабах
28 января 2021 г. 17:24
Захарова: Россия поддерживает взаимодействия ООН с Баку и Ереваном

"В настоящее время в Нагорном Карабахе активно работает Международный комитет Красного Креста. Россия поддерживает взаимодействия ООН с Баку и Ереваном по всем вопросам оказания гуманитарной помощи". Как сообщает российское бюро Report, об это заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

По ее словам, ведется работа по согласованию отправки в Нагорный Карабах комплексной оценочной миссии ООН.

"В свою очередь, Россия вносит существенный вклад в улучшении ситуации в Нагорном Карабахе. При содействии российских специалистов и миротворцев с 14 ноября прошлого года разминировано около 750 га местности и более 230 км дорог. Обезврежены более 24 тысяч взрывоопасных предметов, полностью восстановлена система электроснабжения", — отметила М. Захарова.

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