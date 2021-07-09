Захарова: Россия готова вносить вклад в налаживание жизни в Карабахе

"Россия готова вносить вклад в налаживание жизни в Карабахе, укрепление доверия между сторонами".

"Россия готова вносить вклад в налаживание жизни в Карабахе, укрепление доверия между сторонами".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"Приоритетный для Баку вопрос передачи карт минных полей пока не удаётся решить окончательно. Мы выступаем за решение данного вопросы без каких-либо предусловий и увязок", - добавила М. Захарова.

Представитель МИД также подчеркнула важность последовательной реализации трехсторонних заявлений Азербайджана, России и Армении.