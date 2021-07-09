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Захарова: Россия готова вносить вклад  в налаживание жизни в Карабахе

Захарова: Россия готова вносить вклад  в налаживание жизни в Карабахе "Россия готова вносить вклад в налаживание жизни в Карабахе, укрепление доверия между сторонами".
Карабах
9 июля 2021 г. 12:34
Захарова: Россия готова вносить вклад  в налаживание жизни в Карабахе
Мария Захарова

"Россия готова вносить вклад в налаживание жизни в Карабахе, укрепление доверия между сторонами".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"Приоритетный для Баку вопрос передачи карт минных полей пока не удаётся решить окончательно. Мы выступаем за решение данного вопросы без каких-либо предусловий и увязок", - добавила М. Захарова.

Представитель МИД также подчеркнула важность последовательной реализации трехсторонних заявлений Азербайджана, России и Армении.

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Версия на английском языке FM: Russia ready to contribute to strengthening confidence in Karabakh 
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Qarabağda etimadın möhkəmləndirilməsinə töhfə verməyə hazırıq

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