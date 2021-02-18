Захарова: Российские миротворцы продолжают разминирование в Карабахе

"Обстановка в Карабахе в последние дни сохранялась стабильной, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано"

"Обстановка в Карабахе в последние дни сохранялась стабильной, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Военнослужащие российского миротворческого контингента осуществляют контроль за ситуацией на 27 наблюдательных постах и продолжают очистку местности от взрывоопасных предметов и обеспечивают безопасность возвращения беженцев в Нагорный Карабах". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"Выполнение заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября минувшего года и 11 января текущего года обсуждалось 17 февраля в ходе телефонных разговоров президента России и премьер-министра Армении, а также МИД России и МИД Азербайджана", - подчеркнула М. Захарова.

Также было отмечено, что продолжается работа в рамках трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, России и Армении.