Захарова: РФ важно знать четкую позицию Армении по армяно-азербайджанскому урегулированию

Российская сторона рассматривает недавнее заявление премьер-министра Армении как подтверждение позиции, занятую им на саммите в Праге в октябре прошлого года, где было принято заявление, которое ссылалось на Алматинскую декларацию 1991 года. Это создало н

Российская сторона рассматривает недавнее заявление премьер-министра Армении как подтверждение позиции, занятую им на саммите в Праге в октябре прошлого года, где было принято заявление, которое ссылалось на Алматинскую декларацию 1991 года. Это создало новые рамки переговорного процесса между Баку и Ереваном.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге, добавив, что последние высказывания Никола Пашиняна вызвали неоднозначную реакцию в Армении.

Речь идет о заявлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности признать Карабах частью Азербайджана.

Захарова отметила, что Москва является посредником в урегулировании конфликта между Ереваном и Баку: "Россия — посредник армяно-азербайджанского урегулирования, поэтому для нее важно иметь четкую позицию Армении по данному вопросу. Это длившийся много лет конфликт, посреднические усилия оказывались по линии международных структур и региональных стран для продвижения вперед по тем документам, которые были подписаны, необходимо понимать четкую позицию государства на этот счет".

По словам официального представителя МИД России, последний раунд переговоров между главами МИД трех стран, который прошел недавно в Москве, позволил улучшить понимание между сторонами и сблизить их позиции по ряду вопросов.

Россия рассматривает на данный момент ситуацию на земле в качестве имеющихся у нее посреднических функций и использует все инструменты, заявила М.Захарова.

"И на земле, и в политическом плане ведутся переговоры на всех уровнях, прошли встречи министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Москве. Эти контакты продолжаются на всех уровнях, и это является предметом нашей конкретной работы, причем по целому ряду направлений и ведомств", - сказала она на брифинге в среду.