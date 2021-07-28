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Захарова: РФ рассчитывает на запуск переговоров по делимитации армяно-азербайджанской границы

Захарова: РФ рассчитывает на запуск переговоров по делимитации армяно-азербайджанской границы "Россия, которая имеет близкие отношения и с Азербайджаном, и Арменией, уделяет особое внимание ситуации на армяно-азербайджанской границе и положению в Карабахе, где расположен наш миротворческий контингент. Россия продолжает вносить значимый вклад в под
Карабах
28 июля 2021 г. 16:55
Захарова: РФ рассчитывает на запуск переговоров по делимитации армяно-азербайджанской границы

"Россия, которая имеет близкие отношения и с Азербайджаном, и Арменией, уделяет особое внимание ситуации на армяно-азербайджанской границе и положению в Карабахе, где расположен наш миротворческий контингент. Россия продолжает вносить значимый вклад в поддержание стабильности, налаживание мирной жизни, включая возвращение беженцев и обмен телами погибших. Мы оказываем содействие выстраиванию мер доверия между Баку и Ереваном, продолжаем работать над обеспечением доступа миссии ОДКБ, ООН и ЮНЕСКО".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

МИД РФ с озабоченностью воспринимает любые проявления эскалации и напряжённости в Карабахе: "Это крайне негативно влияет на обстановку и не способствует нормализации диалога, ведёт к неоправданным потерям двух стран. В этой связи хотели бы передать соболезнования в ходе приграничных инцидентов. Они должны решаться исключительно политико-дипломатическими мерами. Крайне важно воздерживаться конфронтационной риторики, на что мы настраиваем обе стороны. Мы убеждены, что устойчивую деэскалацию может обеспечить безотлагательный запуск делимитации границ с ее последующей демаркацией. Российской стороной подготовлен ряд документов, который способен перевести диалог в конструктивное русло".

Комментируя встречи глав Азербайджана, России и Армении, Захарова подчеркнула, что проблематика региональной обстановки была ключевой проблемой в переговорах. Президенты подтвердили решимость нахождения оптимальных вариантов решений, выразили твёрдую приверженность последовательному и всеобъемлющему выполнению договоренностей, которые остановили кровопролитие.

Также в МИД РФ уделили внимание деятельности рабочей трёхсторонней группе, которая провела несколько раундов обсуждений: "Мы рассчитываем, что в ближайшее время рабочая группа сможет восстановить заседания. Это позволило бы перейти к поэтапной реализации совместных инфраструктурных проектов, которые отвечают интересам и Азербайджана, и Армении, всего Южного Кавказа в целом".

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Версия на английском языке Zakharova: Russia hopes for start of talks on Armenian-Azerbaijani border delimitation

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