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Захарова: РФ приветствует участие ЕС в делимитации армяно-азербайджанской границы

Захарова: РФ приветствует участие ЕС в делимитации армяно-азербайджанской границы Россия положительно оценивает поддержку Евросоюзом усилий Баку и Еревана по делимитации армяно-азербайджанской границы.
Карабах
24 декабря 2021 г. 16:12
Захарова: РФ приветствует участие ЕС в делимитации армяно-азербайджанской границы
Мария Захарова
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Россия положительно оценивает поддержку Евросоюзом усилий Баку и Еревана по делимитации армяно-азербайджанской границы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы приветствуем международные усилия, которые направлены на нормализацию двусторонних отношений. Главное при этом - учет региональных реалий, согласие Баку и Еревана, а также добавленная стоимость от этого", - заявила она, комментируя решение ЕС направить экспертов для решения вопросов делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы.

Дипломат напомнила, что Москва, Баку и Ереван договорились двигаться к созданию двусторонней комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией с последующей ее демаркацией при консультативном содействии РФ по запросу сторон.

"Со своей стороны мы продолжим оказывать и Азербайджану, и Армении всю необходимую поддержку, включая консультативную", - заключила она.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: "Aİ-nin Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyasında iştirakını alqışlayırıq"
Версия на английском языке Zakharova: Russia welcomes EU's participation in delimitation of Armenian-Azerbaijani border

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