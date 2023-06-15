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Захарова: Регулярно по разным линиям занимаемся темой урегулирования на Южном Кавказе

Захарова: Регулярно по разным линиям занимаемся темой урегулирования на Южном Кавказе Мы на регулярной основе по разным линиям занимается темой урегулирования ситуации вокруг Карабаха.
Карабах
15 июня 2023 г. 14:14
Захарова: Регулярно по разным линиям занимаемся темой урегулирования на Южном Кавказе
Мария Захарова

Мы на регулярной основе по разным линиям занимаемся темой нормализации отношений и урегулирования на Южном Кавказе.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.

"Вы видите активность на высшем уровне, встречи руководства, как работают министры Азербайджана и Армении, у нас есть спецпредставители по этому вопросу. Наши посольства и эксперты работают в ежедневном режиме. Сам процесс идет, а встречи являются либо завершающими какой-то этап процесса, или же дающие старт определенным начинаниям, а сам процесс идет без прерывания", - сказала она.

Она подчеркнула, что экономический блок, который сейчас с участием вице-премьера РФ Алексея Оверчука работает для наполнения урегулирования практической тканью, не дает покоя Западу.

"Мы прекрасно понимает, что под видом модераторов и посредников выступают те, кто не желает этому региону мира и стабильности", - заключила Захарова.

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