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Захарова прокомментировала заявления Блинкена о прогрессе в армяно-азербайджанских переговорах

Захарова прокомментировала заявления Блинкена о прогрессе в армяно-азербайджанских переговорах Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о достижении азербайджанской и армянской сторонами прогресса по мирному соглашению расходятся с комментариями Баку и Еревана.
Карабах
10 мая 2023 г. 19:05
Захарова прокомментировала заявления Блинкена о прогрессе в армяно-азербайджанских переговорах

Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о достижении азербайджанской и армянской сторонами прогресса по мирному соглашению расходятся с комментариями Баку и Еревана.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос портала News.ru на еженедельном брифинге.

По ее словам, наряду с подвижками по целому ряду статей мирного договора отмечены и сохраняющиеся расхождения в позициях по некоторым ключевым пунктам этого документа.

"Москва также продолжит работу и уже предложила площадку для переговоров глав МИД двух стран. Цель России – обеспечение мира в регионе и единственный путь для этого – выполнение трехсторонних договоренностей", - отметила она.

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