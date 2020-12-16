Захарова: Процесс обмена пленными между Баку и Ереваном продолжается

МИД РФ: Российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения

14 декабря командующий российскими миротворцами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов подробно рассказал об обмене пленными между Баку и Ереваном. В соответствии с трехсторонним заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября, был осуществлен обмен пленными по принципу "всех на всех". Этому предшествовала большая подготовительная работа, проведенная российскими миротворцами с азербайджанской и армянской сторонами.

Как передает российское бюро Report, об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Самолетом ВКС России в Баку было доставлено и передано представителям азербайджанских компетентных органов 12 человек, а азербайджанская сторона передала армянской 44 военнопленных. Российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения. Процесс обмена пленными продолжается", - отметила она.

Говоря о деятельности Минской группы ОБСЕ, представитель МИД подчеркнула, что у каждой организации есть своя сфера деятельности, направленная на полноформатное урегулирование ситуации в регионе.

"Сейчас не только Минская группа ОБСЕ, но и другие международные организации и структуры занимаются вопросами, связанными с ситуацией в регионе в рамках своей компетенции и в сочетании с работой со столицами, что является важнейшим условием, потому что деятельность международных структур не должна вестись в отрыве от взаимодействия с непосредственно государствами, он которых идет речь. У каждого в данном случае есть своя ниша, сфера деятельности, свой функционал. Тут очень важно понять, что, учитывая масштаб заявления, которое было принято лидерами трех государств 9 ноября текущего года, на данном этапе как раз и происходит процесс, с одной стороны, реализации этого заявления, а с другой стороны, поднастройки всех тех международных структур, органов и организаций, которые должны решать вопросы в рамках своих полномочий и своих компетенций",- заключила М. Захарова.