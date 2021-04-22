Захарова: Реваншистская риторика может вновь поставить регион на грань войны

"Была заплачена огромная цена. Были отданы жизни людей"

"Была заплачена огромная цена. Были отданы жизни людей. Этим моментом и трагическим, и дающим одновременно надежду на будущее нужно воспользоваться в мирных и созидательных целях, а не для усугубления ситуации ещё больше. Не нужно создавать новых разделительных линий и раздражителей". Как сообщает российское бюро Report, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

“Да, это очень сложно, особенно после вооружённого конфликта, в том числе и психологически. Да, многие не согласны. Многие хотят продолжения или реванша. Но в этом ли цель? Будет ли это идти на пользу в достижении мира? Ответ на него, мне кажется, очевиден. Нет, не будет”, - заключила Захарова.

В МИД России также призывали воздержаться от реваншистской риторики, которая может вновь "поставить регион на грань войны".

Ранее в Государственной пограничной службе Азербайджана сообщили о совершенной армянской стороной провокации на границе.