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Захарова: Реваншистская риторика может вновь поставить регион на грань войны

Захарова: Реваншистская риторика может вновь поставить регион на грань войны "Была заплачена огромная цена. Были отданы жизни людей"
Карабах
22 апреля 2021 г. 18:09
Захарова: Реваншистская риторика может вновь поставить регион на грань войны

"Была заплачена огромная цена. Были отданы жизни людей. Этим моментом и трагическим, и дающим одновременно надежду на будущее нужно воспользоваться в мирных и созидательных целях, а не для усугубления ситуации ещё больше. Не нужно создавать новых разделительных линий и раздражителей". Как сообщает российское бюро Report, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

“Да, это очень сложно, особенно после вооружённого конфликта, в том числе и психологически. Да, многие не согласны. Многие хотят продолжения или реванша. Но в этом ли цель? Будет ли это идти на пользу в достижении мира? Ответ на него, мне кажется, очевиден. Нет, не будет”, - заключила Захарова.

В МИД России также призывали воздержаться от реваншистской риторики, которая может вновь "поставить регион на грань войны".

Ранее в Государственной пограничной службе Азербайджана сообщили о совершенной армянской стороной провокации на границе.

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Версия на английском языке Russian FM: Revanchist rhetoric can take the region back on the brink of war
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Revanşist ritorika regionu yenidən müharibə astanasına sala bilər

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