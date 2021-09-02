Захарова: Предложенная Эрдоганом "Платформа шести" поможет повысить доверие между Баку и Ереваном

"Платформа шести", предложенная президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом, будет способствовать повышению доверия между Баку и Ереваном, а также решению гуманитарных вопросов между странами

"Платформа шести", предложенная президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом, будет способствовать повышению доверия между Баку и Ереваном, а также решению гуманитарных вопросов между странами.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что вопрос Карабаха находится в фокусе внимания Москвы.

"Наши основные усилия сконцентрированы на реализации договоренностей, в числе приоритетов находится решение гуманитарных задач, деэскалация напряженности на азербайджано-армянской границе, разблокирование транспортных и экономических коммуникаций в Закавказье. Мы поддерживаем активизацию работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе имеющегося мандата и при адекватном учете новых региональных реалий", - сказала она.