О нас
Report Georgia
Аудио новости

Захарова: Предложенная Эрдоганом "Платформа шести" поможет повысить доверие между Баку и Ереваном

Захарова: Предложенная Эрдоганом "Платформа шести" поможет повысить доверие между Баку и Ереваном "Платформа шести", предложенная президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом, будет способствовать повышению доверия между Баку и Ереваном, а также решению гуманитарных вопросов между странами
Карабах
2 сентября 2021 г. 18:30
Захарова: Предложенная Эрдоганом Платформа шести поможет повысить доверие между Баку и Ереваном
Мария Захарова

"Платформа шести", предложенная президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом, будет способствовать повышению доверия между Баку и Ереваном, а также решению гуманитарных вопросов между странами.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что вопрос Карабаха находится в фокусе внимания Москвы.

"Наши основные усилия сконцентрированы на реализации договоренностей, в числе приоритетов находится решение гуманитарных задач, деэскалация напряженности на азербайджано-армянской границе, разблокирование транспортных и экономических коммуникаций в Закавказье. Мы поддерживаем активизацию работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе имеющегося мандата и при адекватном учете новых региональных реалий", - сказала она.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Мехрибан Алиева поздравила паралимпийца Вели Исрафилова
Мехрибан Алиева поздравила паралимпийца Вели Исрафилова
1 сентября 2021 г. 17:38
Восстановленный комплекс музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа в Шуше
ФотоВосстановленный комплекс музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа в Шуше
1 сентября 2021 г. 13:18
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
31 августа 2021 г. 16:09
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше
30 августа 2021 г. 22:28
Замглавы МИД: На освобожденных от оккупации территориях найдены массовые захоронения
Замглавы МИД: На освобожденных от оккупации территориях найдены массовые захоронения
30 августа 2021 г. 10:37
Обнародовано число пропавших без вести в Первой Карабахской войне граждан Азербайджана
ФотоОбнародовано число пропавших без вести в Первой Карабахской войне граждан Азербайджана
30 августа 2021 г. 10:18
Президенту Ильхаму Алиеву представлен генеральный план города Шуша
ФотоПрезиденту Ильхаму Алиеву представлен генеральный план города Шуша
29 августа 2021 г. 23:19
Сегодня день рождения журналистов-шехидов – Чингиза Мустафаева и Сираджа Абышова
Сегодня день рождения журналистов-шехидов – Чингиза Мустафаева и Сираджа Абышова
29 августа 2021 г. 14:37
Внесены изменения в правила в связи с проведением свадеб в Азербайджане
Внесены изменения в правила в связи с проведением свадеб в Азербайджане
28 августа 2021 г. 13:08
Для путешествующих из Азербайджана в Россию вступают в силу новые правила въезда  
Для путешествующих из Азербайджана в Россию вступают в силу новые правила въезда  
28 августа 2021 г. 12:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi