Захарова назвала два компонента мирного сосуществования азербайджанцев и армян

"Написано немало книг о преодолении подобных кризисов. Об этом должны говорить специалисты - историки, этнографы, культурологи, социологи, политические эксперты. Я бы выделила два компонента, способствующих преодолению исторического стресса между народами

"Написано немало книг о преодолении подобных кризисов. Об этом должны говорить специалисты - историки, этнографы, культурологи, социологи, политические эксперты. Я бы выделила два компонента, способствующих преодолению исторического стресса между народами Азербайджана и Армении. Во-первых, это политическая воля руководства стран. Это важнейший элемент, без которого решение подобных задач просто невозможно. И второй компонент - это системная работа по привлечению ведомств, гражданского общества, консолидация общества в каждом из стран на этом направлении".

Как передает российское бюро Report, об этом во время еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о мирном сосуществовании азербайджанцев и армян на деоккупированных территориях.

"Это два компонента, без которых я не приставляю себе, как такая абсолютно правильная и долгожданная цель может быть достигнута. При этом они абсолютно не исключают других компонентов", - сказала она.