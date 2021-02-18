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Захарова: Нагорный Карабах возвращается к мирной жизни

Захарова: Нагорный Карабах возвращается к мирной жизни "Нагорный Карабах возвращается к мирной жизни коллективными усилиями. Важно, чтобы не только Азербайджан и Армения, но и все страны действовали с единых позиций".
Карабах
18 февраля 2021 г. 18:30
Захарова: Нагорный Карабах возвращается к мирной жизни

"Нагорный Карабах возвращается к мирной жизни коллективными усилиями. Важно, чтобы не только Азербайджан и Армения, но и все страны действовали с единых позиций".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"Необходимо, чтобы мы содействовали налаживанию диалога всех проживающих на территории региона народов, помогали разблокированию экономических и транспортных связей, обеспечивали охрану памятников истории и культуры. В первую очередь, нужно исходить из установления прочного мира, в основе которого люди, возвращаясь в Карабах, будут выстраивать жизнь по всем направлениям", - добавила Захарова.

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