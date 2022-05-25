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Захарова: Надеемся, что Брюссель будет помогать реализовывать трехсторонние договоренности

Захарова: Надеемся, что Брюссель будет помогать реализовывать трехсторонние договоренности "Стратегическая цель России - содействие Южного Кавказа в зону стабильности и процветания. Одна из ключевых задач на этом пути комплексное нормализация отношений Баку и Еревана, а также установления прочного мира".
Карабах
25 мая 2022 г. 17:12
Захарова: Надеемся, что Брюссель будет помогать реализовывать трехсторонние договоренности

"Стратегическая цель России - содействие стабильности и процветанию Южного Кавказа. Одна из ключевых задач на этом пути - комплексная нормализация отношений Баку и Еревана, а также установление прочного мира".

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.

Она отметила, что основу усилий на данном направлении составляют трехсторонние договоренности лидеров: "Россия оказывает всестороннее содействие партнерам на всех треках, включая разблокирование транспортных связей, делимитацию границ и налаживание общественного диалога и разработку мирного договора", - рассказала Захарова.

"Мы видим упорные попытки ЕС вклиниться в процесс реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне, рассчитываем, что Брюссель будет помогать их реализовывать, а не пытаться вести геополитические игры", добавила Захарова.

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Версия на английском языке Zakharova: We hope Brussels will help implement trilateral agreements

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