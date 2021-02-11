Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли

Об это заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге

"В соответствии с седьмым пунктом ноябрьского заявления лидеров Азербайджана, России и Армении беженцы должны вернуться на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Она отметила, что в настоящее время наблюдается интенсивный процесс возвращения армян, которые ранее покинули свои жилища в связи с событиями прошлого года.

"Мы исходим из того, что указанный пункт трехстороннего заявления распространяется на всех, кто был вынужден покинуть места своего прежнего проживания", - отметила Мария Захарова.