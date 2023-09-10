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Задерживается проезд в Ханкенди грузовика Российского Красного Креста с продовольствием для карабахских армян

Задерживается проезд в Ханкенди грузовика Российского Красного Креста с продовольствием для карабахских армян Задерживается проезд в Ханкенди грузовика с продовольствием, отправленного Российским Красным Крестом для лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.
Карабах
10 сентября 2023 г. 11:04
Задерживается проезд в Ханкенди грузовика Российского Красного Креста с продовольствием для карабахских армян

Задерживается проезд в Ханкенди грузовика с продовольствием, отправленного Российским Красным Крестом для лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.

Об этом сообщает карабахское бюро Report.

Хотя фура с продовольствием, предназначенным для лиц армянского происхождения, проживающих в Ханкенди, должна была быть в Аскеране сегодня около 10:00, она задерживается в Бардинском районе. Причиной этого является деструктивная позиция, в очередной раз демонстрируемая сепаратистами в Карабахе, а также, по информации, полученной нами из достоверных источников, это результат давления Международного Комитета Креста и Запада на Российское общество Красного Креста.

Напомним, что в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Азербайджанским обществом Красного полумесяца и Российским обществом Красного креста, инициированным правительством России, в целях удовлетворения потребностей армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, направлен один грузовой автомобиль с продовольственными и непродовольственными товарами.

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