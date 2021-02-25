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Задержаны пытавшиеся проникнуть на освобожденные от оккупации территории

Задержаны пытавшиеся проникнуть на освобожденные от оккупации территории Составленные в отношении этих лиц протоколы по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях направлены в районный суд
Карабах
25 февраля 2021 г. 12:22
Задержаны пытавшиеся проникнуть на освобожденные от оккупации территории

Несмотря на неоднократные предупреждения, до сих пор встречаются случаи попыток незаконного проникновения отдельных лиц на освобожденные от оккупации территории.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

Так, 23 февраля около 11 часов вечера сотрудниками Тертерского районного отдела полиции были задержаны и доставлены в отдел лица, попытавшиеся въехать в освобожденное от оккупации село Суговушан по маршруту вне контрольных постов.

Были установлены личности задержанных - это житель Кельбаджарского района Туран Гасанли, житель Бардинского района Ихтияр Мусаев и житель города Гянджа Арзу Мусаев.

Составленные в отношении этих лиц протоколы по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях направлены в районный суд.

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Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad olunmuş ərazilərə keçməyə cəhd göstərən şəxslər saxlanılıb

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