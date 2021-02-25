Задержаны пытавшиеся проникнуть на освобожденные от оккупации территории

Составленные в отношении этих лиц протоколы по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях направлены в районный суд

Несмотря на неоднократные предупреждения, до сих пор встречаются случаи попыток незаконного проникновения отдельных лиц на освобожденные от оккупации территории.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

Так, 23 февраля около 11 часов вечера сотрудниками Тертерского районного отдела полиции были задержаны и доставлены в отдел лица, попытавшиеся въехать в освобожденное от оккупации село Суговушан по маршруту вне контрольных постов.

Были установлены личности задержанных - это житель Кельбаджарского района Туран Гасанли, житель Бардинского района Ихтияр Мусаев и житель города Гянджа Арзу Мусаев.

Составленные в отношении этих лиц протоколы по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях направлены в районный суд.