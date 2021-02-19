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Забелин: Мы 30 лет ждали возвращения оккупированных армянами наших территорий

Забелин: Мы 30 лет ждали возвращения оккупированных армянами наших территорий "Для возвращения жителей в свои дома необходимо решить вопросы развития инфраструктуры и обустройства"
Карабах
19 февраля 2021 г. 16:13
Забелин: Мы 30 лет ждали возвращения оккупированных армянами наших территорий
Михаил Забелин

"Мы 30 лет ждали возвращения оккупированных армянскими вооруженными силами наших территорий. Сейчас обстановка остается сложной, потому что идет процесс разминирования". Как сообщает российское бюро Report, об этом во время телемоста Москва-Баку заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана, председатель Русской общины Михаил Забелин.

Комментируя процесс налаживания жизни в Карабахе, депутат рассказал, что начались масштабные работы по разблокированию транспортных сообщений и строительству дорог: "Для возвращения жителей в свои дома необходимо решить вопросы развития инфраструктуры и обустройства территорий. Армяне разрушили все дома, вырубили леса. Сложностей много. Но я уверен, что наш президент, который поставил перед собой эти задачи, до конца все проконтролирует и поспособствует скорейшему возвращению беженцев в Карабах".

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Версия на азербайджанском языке Zabelin: “30 ildir işğal olunmuş ərazilərimizin qaytarılmasını gözləyirdik”

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