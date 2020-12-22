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За последние 30 лет армянское население в Нагорном Карабахе сократилось

За последние 30 лет армянское население в Нагорном Карабахе сократилось 41 275 человек возвращены в Ханкенди и прилегающие территории
Карабах
22 декабря 2020 г. 12:39
За последние 30 лет армянское население в Нагорном Карабахе сократилось

Центр социальных исследований Азербайджана распространил отчет под названием "Численность армянского населения в Нагорном Карабахе: до и после оккупации".

Как передает Report, отчет представил 22 декабря председатель правления Центра, депутат Захид Орудж.

"7-я статья совместного трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года руководителями Азербайджана, России и Армении, регулирует вопрос, связанный с возвращением в Нагорно-Карабахский регион вынужденных переселенцев.

По данным на 18 декабря, 41 275 человек возвращены в Ханкенди и прилегающие территории.

В советский период население Азербайджана и Армении росло со схожими темпами, однако с 1993 года ситуация изменилась. Если ежегодный прирост населения Азербайджана составляет 1-2,5%, численность населения Армении с периода сепаратистского режима, начиная с 1993-1995 годов, уменьшается ежегодно на 3%, вырос демографический дисбаланс, численность молодежи резко сокращается.

В 1993 году население Армении и т.н. НКР составляло 3,6 млн (в Азербайджане – 7,44 млн), в 2000 – 3,37 млн (в Азербайджане – 8 млн), в 2014 году – 3,15 млн (в Азербайджане – 9,5 млн). По подсчетам ООН, при сохранении такой динамики население Армении к 2030 году сократится до 3 млн, а к 2100 – 1 млн человек.

По переписи советского периода, в 1979 году население Карабахского региона составляло 162 200 человек, из которых 123 100 – армяне (75,9%), 37 300 человек - азербайджанцы (22,9%). В результате дальнейшей этнической чистки и миграции население региона сократилось, а с этнической точки зрения стало гомогенным и армяне составляют 100% из официально объявленного 150 000 населения.

Российский автор пишет: "Руководство региона и Армении не смогло предотвратить сокращение населения Карабаха". Кроме того, российский автор пишет, что перепись 2005 года показала, что население т.н. НКР моноэтническое, армянское. За десятилетия население региона сократилось со 145 тыс. до 137 тыс. человек. Полностью изгнано не только азербайджанское население, но и русское население резко сократилось, из проживавших в Карабахе 2 000 русских остался только 171 русский (Этнодемографические процессы в Нагорном Карабахе: история и современность 28.Янв. 2014.).

Стоит отметить, что в численности азербайджанцев, изгнанных сепаратистским режимом с родных земель, за последние 30 лет произошел 40%-й демографический прирост", - подчеркивается в отчете.

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Версия на азербайджанском языке Son 30 ildə Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinin sayı azalıb

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