За день через дорогу Ханкенди-Лачын проехали 11 автомобилей миротворцев и МККК

На проходящей через Шушу дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для передвижения автомобилей обеспечения, принадлежащих российским миротворцам.

На проходящей через Шушу дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для передвижения автомобилей обеспечения, принадлежащих российским миротворцам.

Находящийся на территории проведения акции сотрудник Report сообщает, что были созданы условия для беспрепятственного проезда еще двух автомобилей снабжения, принадлежащих российским миротворцам, в направлении из Лачына в Ханкенди.

Это еще раз доказывает, что акция никак не препятствует движению автомобилей гуманитарного назначения.

Таким образом, в течение дня были созданы условия для беспрепятственного проезда в обоих направлениях 11 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам и МККК.

Напомним, что на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, у поста российских миротворцев уже 14-ый день продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.