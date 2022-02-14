Юрист: Азербайджану необходимо подать иски во все международные суды, требуя компенсации от Армении

Азербайджану необходимо набрать команду из самых лучших юристов и подать иски во все международные суды, требуя компенсации от Армении.

Азербайджану необходимо подать иски во все международные суды, требуя от Армении компенсации ущерба от оккупации земель.

Об этом Report заявил израильской юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель.

"Есть много случаев когда одна страна, которая атаковала и являлась агрессором или несправедливо поступила по отношению к другой стране, нанесла существенный материальный ущерб, потом выплачивала компенсацию пострадавшей стороне. Конечно, это делается через международные суды и по вынесению вердикта страна-агрессор, оккупант или виновник выплачивает очень большие суммы",- считает эксперт.

Он добавил, что Армения должна выплатить компенсацию Азербайджану по следующим пунктам: за 30-летнее незаконное удерживание и оккупацию Карабаха и прилегающих районов, за уничтожение материальных ценностей на этих территориях - домов, городов, всей инфраструктуры, за преднамеренное уничтожение флоры и фауны, за незаконный вывоз материальных ценностей.

В мировой практике есть прецеденты выплаты компенсаций за ущерб от незаконного военного вторжения и оккупации.

Так, 9 февраля Ирак завершил выплату более чем 50 млрд долларов компенсации ущерба за оккупацию Кувейта в 1990-1991 годы.

2 августа 1990 года иракские войска вторглись на территорию Кувейта и оккупировали страну с целью завладеть ее нефтяными ресурсами. ООН ввела в отношении Ирака санкции. США и их союзники, получив мандат СБ ООН, провели операцию "Буря в пустыне", освободив Кувейт в феврале 1991 года.

Компенсационная комиссия была учреждена резолюциями СБ ООН весной 1991 года в целях управления Фондом по возмещению прямых потерь, ущерба или вреда, причиненного гражданам, компаниям, правительствам и международным организациям в результате незаконного вторжения Ирака и оккупации им Кувейта.

Комиссия рассмотрела более 2,686 млн претензий на общую сумму в 352,5 млрд долларов. Из них было удовлетворено свыше 1,5 млн претензий на сумму примерно в 52,4 млрд долларов.