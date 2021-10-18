Юрист: Не выдавая минные карты, Армения подвергает смертельной опасности мирных жителей

Армения отказывается предоставить карты минных полей на освобожденных территориях Азербайджана.

Армения отказывается предоставить карты минных полей на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил американский юрист Дональд Фрэнсис Донован в Международном суде ООН в Гааге в ходе слушаний по иску Азербайджана против Армении в связи с нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В этой связи юрист призвал Международный суд в срочном порядке применить меры обеспечительного характера в отношении Армении.

Он обозначил, какие вопросы беспокоят Азербайджан в данный момент и передал их на рассмотрение в Гаагский суд: "В первую очередь Азербайджан просит Армению предоставить исчерпывающую и адекватную информацию о местонахождении и характеристиках наземных мин, размещенных на территории Азербайджана. Это противопехотные мины, которые Армения установила для этнической чистки азербайджанских территорий от азербайджанцев и для недопущения их безопасного возвращения на родину".

Из-за этого в Азербайджане мирные жители подвергаются смертельной опасности. Каждый день, каждую минуту, каждую секунду, даже когда мы находимся здесь сегодня, может взорваться мина, и одна жизнь может быть потеряна",- отметил он.