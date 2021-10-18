Юрист: Не выдавая минные карты, Армения подвергает смертельной опасности мирных жителей

Армения отказывается предоставить карты минных полей на освобожденных территориях Азербайджана.
Как передает Report, об этом заявил американский юрист Дональд Фрэнсис Донован в Международном суде ООН в Гааге в ходе слушаний по иску Азербайджана против Армении в связи с нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
В этой связи юрист призвал Международный суд в срочном порядке применить меры обеспечительного характера в отношении Армении.
Он обозначил, какие вопросы беспокоят Азербайджан в данный момент и передал их на рассмотрение в Гаагский суд: "В первую очередь Азербайджан просит Армению предоставить исчерпывающую и адекватную информацию о местонахождении и характеристиках наземных мин, размещенных на территории Азербайджана. Это противопехотные мины, которые Армения установила для этнической чистки азербайджанских территорий от азербайджанцев и для недопущения их безопасного возвращения на родину".
Из-за этого в Азербайджане мирные жители подвергаются смертельной опасности. Каждый день, каждую минуту, каждую секунду, даже когда мы находимся здесь сегодня, может взорваться мина, и одна жизнь может быть потеряна",- отметил он.