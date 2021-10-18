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Юрист: Не выдавая минные карты, Армения подвергает смертельной опасности мирных жителей

Юрист: Не выдавая минные карты, Армения подвергает смертельной опасности мирных жителей Армения отказывается предоставить карты минных полей на освобожденных территориях Азербайджана.
Карабах
18 октября 2021 г. 16:46
Юрист: Не выдавая минные карты, Армения подвергает смертельной опасности мирных жителей

Армения отказывается предоставить карты минных полей на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил американский юрист Дональд Фрэнсис Донован в Международном суде ООН в Гааге в ходе слушаний по иску Азербайджана против Армении в связи с нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В этой связи юрист призвал Международный суд в срочном порядке применить меры обеспечительного характера в отношении Армении.

Он обозначил, какие вопросы беспокоят Азербайджан в данный момент и передал их на рассмотрение в Гаагский суд: "В первую очередь Азербайджан просит Армению предоставить исчерпывающую и адекватную информацию о местонахождении и характеристиках наземных мин, размещенных на территории Азербайджана. Это противопехотные мины, которые Армения установила для этнической чистки азербайджанских территорий от азербайджанцев и для недопущения их безопасного возвращения на родину".

Из-за этого в Азербайджане мирные жители подвергаются смертельной опасности. Каждый день, каждую минуту, каждую секунду, даже когда мы находимся здесь сегодня, может взорваться мина, и одна жизнь может быть потеряна",- отметил он.

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Версия на английском языке Armenia endangers civilians for refusal to provide Azerbaijan with minefield maps - lawyer
Версия на азербайджанском языке Hüquqşünas: "Ermənistan mina xəritələrini verməməklə dinc sakinləri ölüm təhlükəsi ilə üz-üzə qoyur"

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